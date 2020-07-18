Об этом сообщает Polskie Radio.
Закон вступит в силу 31 июля этого года. Благодаря ему прокуроры Института национальной памяти Польши смогут привлекать к ответственности людей, ответственных за преступления коммунистического режима в этой стране.
До сих пор польские нормативные акты предусматривали, что срок давности для преступлений коммунистического режима начинает действовать с 1 августа 1990 года и что наказание прекращается спустя 40 лет в случае убийства, военного преступления или преступления против человечности (спустя 30 лет — при ином преступлении). Таким образом, с 1 августа 2020 года за некоторые преступления не смогли бы наказывать.
Теперь же в законодательство внесены изменения, согласно которым преступления коммунистов не имеют срока давности.
Как указано в пояснительной записке к закону, “обязанностью демократического государства является осуждение преступления, совершенного при тоталитарном (авторитарном) режиме и не наказанного прежде по политическим мотивам”.
Авторы документа ссылались на Европейский суд по правам человека.
Преследование виновников коммунистических преступлений, так же, как и нацистских преступлений, прописано в законе об Институте национальной памяти Польши. Его положения определяют коммунистические преступления как репрессии или другие формы нарушения прав человека (в отношении лиц или групп населения), которые совершил функционер коммунистического режима в 1917-1990 годах.
По информации следственного отдела Института, в Комиссии преследования преступлений против польского народа открыто 431 производство по делам о коммунистических преступлениях.
В более 300 используется квалификация “преступление против человечности”, не подлежащее исковой давности.
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