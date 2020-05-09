Covid-19 Украина

обновлено 09.05.2020 в 08:02

Всего:

14195(+0)

Болеют:

11128(+0)

Выздоровели:

2706

Умерло:

361(+0)

08:46 У пресс-секретаря Пенса и помощницы Иванки Трамп нашли коронавирус
08:00 В правила футбола внесли изменения из-за коронавируса
01:35 В Киеве открывают пункты сбора использованных масок и перчаток: адреса
01:31 По всей Украине на 9 мая запланировано более 300 мероприятий
01:01 Медсестры выставили под Белым домом пары обуви, символизирующие погибших от COVID-19 коллег: фото
00:26 Путин не поздравил с Днем победы над нацизмом только Украину и Грузию, – Порошенко

08 мая

23:57 В мини и на высоченных каблуках: 70-летняя Вера Вонг шокировала Сеть яркими фото
23:39 Без карантина в Украине уже было бы до 240 тысяч больных COVID-19, – главный санврач
23:12 Венедиктова заявила в НАПК о конфликте интересов в деле о недекларировании ею имущества
22:19 СБУ арестовала счета налоговиков на 600 млн гривен
21:58 «Слуги народа» предлагают открыть кинотеатры не ранее, чем с 1 июля
21:52 Кличко пообещал проехать по мосту на Троещину на Новый Год 
21:26 Guns N’Roses написали детскую книгу по своей песне
21:10 Кулеба заверил, что после пандемии у украинцев не должно быть проблем с «безвизом»
20:58 В Польше из-за карантина протестовали предприниматели
20:38 В Днепре 6-летний мальчик спас маму и ее приятелей от передозировки
20:34 Vetements анонсировали новый проект: что о нем известно
20:32 Австрия планирует до лета открыть границу с Германией
20:02 Еврокомиссия рекомендует не открывать внешние границы ЕС до 15 июня
20:00 В Киеве с 12 мая начнется отключение горячей воды
19:53 «Застрял с тобой»: Гранде и Бибер выпустили совместную песню о карантине
19:38 Кулеба об отношениях Украины и США: «Я бы отдал их в химчистку»
19:30 В Одессе обрушился дом
19:26 Герцоги Кембриджские показали редкие фото Елизаветы II времен войны
19:00 План выхода из карантина в Украине будет пересмотрен, – главный санврач
18:56 Хопкинс зажигательно станцевал в TikTok и передал эстафету Шварценеггеру и Сталлоне
18:34 В Лукьяновском СИЗО открыли платные камеры
18:14 Население Севастополя выросло почти вдвое за счет российских силовиков
18:00 С начала года 10 нардепов пропустили почти все голосования Рады, – КИУ
17:47 Немецкая Lufthansa возобновляет 80 рейсов с июня
17:39 В Херсоне расследуют насильственную смерть котенка: его выбросили из окна
17:19 В США объявили об историческом уровне безработицы
16:13 На Донбассе ранены трое украинских военных

В правила футбола внесли изменения из-за коронавируса

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес временные изменения в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.

Суббота, 9 мая 2020, 08:00

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно новым правилам, командам разрешат делать по пять замен в одном матче.

При этом, чтобы избежать затягивания времени, клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве. Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.

Также в чемпионатах, где используется видеоповторы, разрешили временно отказаться от использования системы VAR после возобновления сезона.

Теги: Коронавирус, футбол, правила

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!