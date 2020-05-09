В правила футбола внесли изменения из-за коронавируса

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес временные изменения в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно новым правилам, командам разрешат делать по пять замен в одном матче.

При этом, чтобы избежать затягивания времени, клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве. Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.

Также в чемпионатах, где используется видеоповторы, разрешили временно отказаться от использования системы VAR после возобновления сезона.