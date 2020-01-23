Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Уточняется, что в состав управлений, созданных по распоряжению Руслана Рябошапки, вошло 60 прокуроров.
Отмечается, что новыми управлениями будет осуществляться процессуальное руководство и контролироваться расследования преступлений боевиков или российских военных против национальной безопасности Украины, безопасности украинских граждан, мира в Украине, неприкосновенности границ Украины, безопасности международного правопорядка.
При этом подчеркивается, что в данный момент прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в расследовании уже в более 10 тысяч таких преступлений.
Сообщается, что созданные региональные управления будут сотрудничать с местными общественными правозащитниками, которые помогают документировать преступления, коммуницировать со свидетелями и пострадавшими.
Помимо того, целью управлений будет координация общей работы правоохранителей по противодействию военным преступлениям.
- В Офисе Генерального прокурора открыли уголовные дела по преступлениям в условиях вооруженного конфликта по показаниям освобожденных украинских пленных.