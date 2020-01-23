В Офисе генпрокурора объявили о формировании специальных управлений в Донецкой и Луганской областях для расследования преступлений боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Уточняется, что в состав управлений, созданных по распоряжению Руслана Рябошапки, вошло 60 прокуроров.

Отмечается, что новыми управлениями будет осуществляться процессуальное руководство и контролироваться расследования преступлений боевиков или российских военных против национальной безопасности Украины, безопасности украинских граждан, мира в Украине, неприкосновенности границ Украины, безопасности международного правопорядка.

При этом подчеркивается, что в данный момент прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в расследовании уже в более 10 тысяч таких преступлений.

Сообщается, что созданные региональные управления будут сотрудничать с местными общественными правозащитниками, которые помогают документировать преступления, коммуницировать со свидетелями и пострадавшими.

Помимо того, целью управлений будет координация общей работы правоохранителей по противодействию военным преступлениям.