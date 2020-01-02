В 2019 году в районе боевых действий на Донбассе было уничтожено 619 оккупантов.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили:

убитыми – 619 человек;

ранеными и травмированными – 939 человек;

вооружение и военная техника – 110 единиц.

Напомним, что в 2019 году на Донбассе в зоне операции Объединенных сил погибло 110 военных, из них три женщины. Это данные по состоянию на 23 декабря. Это меньше, чем в прошлом году, когда свои жизни на Донбассе за Украину отдали 135 героев.

Кроме того, в 2019 году, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе погибли по меньшей мере 18 гражданских по обе стороны фронта, 120 ранены. Это тоже меньше, чем в 2018-м – тогда погибли 55 гражданских и 244 были ранены.