Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили:
убитыми – 619 человек;
ранеными и травмированными – 939 человек;
вооружение и военная техника – 110 единиц.
Напомним, что в 2019 году на Донбассе в зоне операции Объединенных сил погибло 110 военных, из них три женщины. Это данные по состоянию на 23 декабря. Это меньше, чем в прошлом году, когда свои жизни на Донбассе за Украину отдали 135 героев.
Кроме того, в 2019 году, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе погибли по меньшей мере 18 гражданских по обе стороны фронта, 120 ранены. Это тоже меньше, чем в 2018-м – тогда погибли 55 гражданских и 244 были ранены.
- В апреле в зоне проведения операции Объединенных сил в результате попадания вражеской противотанковой управляемой ракеты погибла харьковская волонтер, боец батальона “Донбасс” Яна Червона.