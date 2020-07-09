Об этом сообщается на официальном портале Верховной Рады.
Таким образом, выборы депутатов районных областных, городских, сельских и поселковых советов, городских, сельских и поселковых голов пройдут 25 октября этого года.
Также указано, что выборы не будут проходить на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, там избирательный процесс начнется после полного освобождения от контроля РФ.
В ЦИК отметили, что для проведения выборов понадобится 2,252 миллиарда гривен. При этом в бюджете на это заложен всего 1 миллиард.
Отметим, что Парламент должен принять решение о местных выборах не позднее чем за 90 дней до старта.
Избирательная кампания начинается за 50 дней до выборов.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день проведение выборов на Донбассе невозможно.