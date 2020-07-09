Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал Парламенту принять проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году"; проект зарегистрирован.

Об этом сообщается на официальном портале Верховной Рады.

Таким образом, выборы депутатов районных областных, городских, сельских и поселковых советов, городских, сельских и поселковых голов пройдут 25 октября этого года.

Также указано, что выборы не будут проходить на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, там избирательный процесс начнется после полного освобождения от контроля РФ.

В ЦИК отметили, что для проведения выборов понадобится 2,252 миллиарда гривен. При этом в бюджете на это заложен всего 1 миллиард.

Отметим, что Парламент должен принять решение о местных выборах не позднее чем за 90 дней до старта.

Избирательная кампания начинается за 50 дней до выборов.