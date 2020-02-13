В Псковской области (Россия) произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате которого погибли 8 граждан Украины.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

ДТП произошло ночью 13 февраля. В результате инцидента еще один гражданин Украины получил травмы.

“Ночью 13 февраля около 00:30 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что дело находится на контроле Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщает российское агентство “ТАСС”, ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда. Известно, что микроавтобус был частным (это не маршрутное такси).

В УМВД России сообщили агентству, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Еще один пассажир и водитель грузовика (гражданин Беларуси) пострадали.

Известно, что микроавтобус был зарегистрирован в Украине и направлялся “в сторону Киева”.

Источник в службе транспортного надзора сообщил российскому агентству “Интерфакс”, что водитель микроавтобуса “не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком”.

В местном комитете здравоохранения сообщили, что состояние двоих госпитализированных оценивается как средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

“У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу”, – сообщили в региональном комитете по здравоохранению.