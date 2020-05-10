МИД России критично отреагировал на заявление США о том, что им, вместе с Великобританией, удалось победить нацизм во Второй мировой войне.

Соответствующий пост опубликовали в Instagram Белого дома.

8 мая в соцсети Белого дома появился пост, в котором победителями нацизма были названы США и Великобритания, как страны-союзники.

В тексте сказано, что “8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами”, добавив, что дух Америки “всегда будет побеждать”.

Такое заявление Белого дома осудили в Госдуме и Совете Федерации России.

В МИД РФ по этому поводу отметили, что подобные заявления со стороны США – это попытки искажения итогов разгрома нацизма, а также “решающего вклада нашей страны” о ходе Второй мировой войны. В ведомстве заявили, что они “крайне возмущены”.

“В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества”, -заявили в МИД РФ.

Согласно историческим данным, после нападения Германии на Советский Союз в 1941 году, СССР вступил в коалицию с США и рядом европейских государств, чтобы воевать против общего врага.