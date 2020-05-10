Соответствующий пост опубликовали в Instagram Белого дома.
8 мая в соцсети Белого дома появился пост, в котором победителями нацизма были названы США и Великобритания, как страны-союзники.
В тексте сказано, что “8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами”, добавив, что дух Америки “всегда будет побеждать”.
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On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis! “America’s spirit will always win. In the end, that’s what happens.”
Такое заявление Белого дома осудили в Госдуме и Совете Федерации России.
В МИД РФ по этому поводу отметили, что подобные заявления со стороны США – это попытки искажения итогов разгрома нацизма, а также “решающего вклада нашей страны” о ходе Второй мировой войны. В ведомстве заявили, что они “крайне возмущены”.
“В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества”, -заявили в МИД РФ.
Согласно историческим данным, после нападения Германии на Советский Союз в 1941 году, СССР вступил в коалицию с США и рядом европейских государств, чтобы воевать против общего врага.
- Народные депутаты от фракции “Оппозиционная платформа – За життя” в День победы над нацизмом во Второй мировой войне проехались по Киеву на советских автомобилях.