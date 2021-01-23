Об этом сообщают #Буквы.
Юлия Навальная сообщила о своем задержании в Instagram.
“Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке”, – написала Навальная.
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Позже российский телеканал Дождь опубликовал видео задержания жены оппозиционера. На кадрах видно, что Юлия пытается выяснить, что она нарушила и какова причина задержания. Однако полицейские ничего не объяснили, не представились, не составили протокол. После этого Навальную повели в автозак.
РосСМИ сообщают, что во время протестов силовики задержали по меньшей мере 18 журналистов. Корреспондентов “Новой газеты” и “Медузы”, которые работали на месте событий, избили дубинками по голове.
Также работники ОМОНа повредили журналистское оборудование. Кроме того, полиция навестила квартиру на Пушкинской в Москве, откуда канал “Дождь” вел трансляцию с площади. Они выключили электроэнергию и забрались на крышу. Сотрудники полиции задержали журналиста Алексея Коростелева. У него забрали паспорт.
Телефонная связь на Пушкинской работает с перебоями.
В общем полиция задержала 1090 человек.
Команда Навального поделилась видео с протестов. Оппозиционера пришли поддержать актер Антон Лапенко и телеведущая Татьяна Лазарева. Они пришли с ершиком для унитаза.
Кроме того, на митинге присутствует группа Каста.
- В субботу, 23 января, по всей Российской Федерации начались митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также других политзаключенных. Детальнее об этом – по ссылке.