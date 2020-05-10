В ряде городов Швейцарии прошли протесты против введенных в связи с эпидемией COVID-19 карантинных ограничений.

Об этом сообщает местное издание Swissinfo.

В частности, протесты прошли в Берне, Базеле, Санкт-Галлене и Цюрихе.

Митинги были проведены вопреки предупреждениям полиции не нарушать правила социального дистанцирования.

Отмечается, что протест в Берне проходит уже вторую неделю подряд. Активисты держали в руках плакаты с лозунгом: “Свободе – да, ограничениям – нет”.

Правоохранители призывали людей разойтись, но вмешиваться не стали, потому что среди протестующих были пожилые люди и дети. К концу дня митинг закончилась.

Акция в Базеле прекратилась после того, как на акцию прибыла полиция. Митинг в Цюрихе также закончился мирно, без каких-либо арестов и штрафов.