В парке аттракционов российского Нальчика произошла поломка карусели; пассажиры застряли в поднявшейся кабине и провисели там некоторое время вниз головой.

Об этом сообщает “Российская газета”.

Отдыхающие катались на аттракционе, и в какой-то момент он вышел из строя и остановился верх ногами. Пока сотрудники разбирались с проблемой, дети и взрослые висели больше восьми минут головой вниз.

На видеоролике, снятом очевидцами, слышно, как женщина произносит: “Да уже минут 10 так висят”.

В администрации парка причиной заклинивания механизма назвали перебои с электроэнергией. Всем, кто находился в карусели в момент неисправности, предложили бонусы.

По утверждениям очевидцев, никто не пострадал.