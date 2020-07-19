Об этом сообщает “Российская газета”.
Отдыхающие катались на аттракционе, и в какой-то момент он вышел из строя и остановился верх ногами. Пока сотрудники разбирались с проблемой, дети и взрослые висели больше восьми минут головой вниз.
На видеоролике, снятом очевидцами, слышно, как женщина произносит: “Да уже минут 10 так висят”.
В администрации парка причиной заклинивания механизма назвали перебои с электроэнергией. Всем, кто находился в карусели в момент неисправности, предложили бонусы.
По утверждениям очевидцев, никто не пострадал.
- В мае парк развлечений “Диснейленд” в Шанхае возобновил свою работу после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.