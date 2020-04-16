Президент России Владимир Путин поручил перенести военный парад с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

“Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям”, – сказал Путин.

При этом президент России заявил, что военный парад и акция “Бессмертный полк” обязательно пройдут в 2020 году, однако не уточнил, в какую именно дату.

Напомним, что в данный момент в Российской Федерации, как и в большинстве стран мира, действуют строгие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Сейчас в России официально подтверждено 27 938 случаев инфицирования коронавирусом. Уже 232 человека в стране умерли от COVID-19.