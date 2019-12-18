Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание "Северного потока - 2 ".

Об этом передает российское агентство “ТАСС”.

“Мы исходим из того, что этот проект (Северный поток – 2 – Ред.) будет закончен”, – заявил Песков.

В Кремле считают, что введение санкций со стороны США является “непосредственным нарушением международного права”.

“Являются (санкции – Ред.) идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции – более дорогого природного газа”, – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

По мнению Пескова, подобные действия “не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу”.