Об этом передает российское агентство “ТАСС”.
“Мы исходим из того, что этот проект (Северный поток – 2 – Ред.) будет закончен”, – заявил Песков.
В Кремле считают, что введение санкций со стороны США является “непосредственным нарушением международного права”.
“Являются (санкции – Ред.) идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции – более дорогого природного газа”, – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
По мнению Пескова, подобные действия “не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу”.
- Напомним, что Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, в котором предусмотрено введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода “Северный поток – 2”.