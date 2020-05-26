Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.
Предварительно, все четверо, находившиеся на борту погибли.
Отмечается, что причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.
“Инцидент произошел из-за обнаруженной неисправности на высоте 30 метров”, – сообщил источник.
Позже эту информацию агентству подтвердили представитель правительства Чукотского автономного округа и в Минобороны РФ.
- Это уже вторая авария Ми-8 за последние семь дней в России. 19 мая военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, экипаж погиб.