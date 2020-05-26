Военный вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря, погибли четверо членов экипажа.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

Предварительно, все четверо, находившиеся на борту погибли.

Отмечается, что причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.

“Инцидент произошел из-за обнаруженной неисправности на высоте 30 метров”, – сообщил источник.

Позже эту информацию агентству подтвердили представитель правительства Чукотского автономного округа и в Минобороны РФ.