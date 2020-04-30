В России уже несколько десятков больниц закрыли на карантин из-за вспышки эпидемии коронавируса, медработники не имеют необходимых средств.

Об этом сообщается в материале американского канала CNN.

Отмечается, что количество подтвержденных случаев коронавируса в России преодолело отметку в 100 000. Таким образом страна обогнала Китай и Иран.

При этом, как заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов, 64% очагов коронавируса в РФ находятся в госпиталях.

“В течение нескольких недель российские независимые СМИ и неправительственные организации сообщали об анонимных просьбах от возмущенных медицинских работников, которые утверждали, что находятся на переднем краю кризиса общественного здравоохранения без надлежащей защиты, и что бюрократия стоила жизней. По мере того как ситуация ухудшается, многие становятся более откровенными, иногда рискуя подать в суд”, – говорится в статье.

К примеру, три недели назад в Санкт-Петербурге закрыли на карантин местный институт травматологии и ортопедии, где находилось около 500 пациентов и персонала. Госпиталь назвали “русским Diamond Princess”, сравнивая его с круизным лайнером, который ранее оказался на карантине у берегов Японии из-за вспышки коронавируса на борту.

26 апреля одна из работниц института опубликовала на Youtube призыв о помощи.

“Я кашляю, моя грудь болит, но здесь нет никого, кто бы обратил на это внимание. Здесь нет лечения и нет медицины. Никто не проверяет, как мы себя чувствуем, непонятно какой план, когда все это закончится”, – говорила женщина в отчаянии.

По словам главы отдела спинальной хирургии питерского института ортопедии, все врачи его департамента заразились коронавирусом.

При этом в институте не ответили на запрос журналистов CNN, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию.

В свою очередь два работника института на условиях анонимности рассказали, что в учреждении нет адекватных защитных средств, а многие врачи, у которых брали тест на коронавирус, просто не получили результатов. Снимок легких при этом показывает пневмонию.

Сообщается, что как минимум 23 медицинских учреждения в России вынуждены были закрыться на карантин. Большинство из них являются не специализированными инфекционными заведениями, а больницами другого направления. Официальной статистики распространения вируса среди медперсонала в России не предоставляют и на запросы прокомментировать информацию не отвечают.

“Путин попал под критику за отправку защитных средств в Соединенные Штаты, Италию и Сербию для помощи в то время как некоторые русские доктора должны собственноручно шить себе защитные маски и одежду”, – говорится в материале.

Также некоторые российские врачи жалуются, что в больницах просто перестали тестировать их на коронавирус для того, чтобы целое учреждение не закрыли на карантин.

Российские медицинские работники вынуждены обращаться к активистам и волонтерам общественных организаций для того, чтобы обеспечить себя необходимой защитной экипировкой. При этом разглашение такой информации в России может иметь для медработников последствия. С них может быть стянут штраф за “распространение фейковых новостей про недостаток оборудования”.

Отмечается, что на данный момент в России умерли от коронавируса уже 70 врачей, и этот список может быть неполным.