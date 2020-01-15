Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.
Уточняется, что о “движении Украины в правильном направлении” заявила заместитель главы МИД РФ Александра Грушко.
“Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении минских соглашений”, – сказала она.
В то же время, по мнению российского дипломата, на данный момент прогресса в выполнении Минских соглашений недостаточно.
“Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно”, – считает Грушко.
- В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал продление на год закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.
- 18 декабря оккупационные “власти” отдельных районов Луганской области (“ЛНР”) приняли “закон” о границе, в котором заявили о своих претензиях на всю территорию области. Ранее то же сделали боевики “ДНР” относительно Донецкой области.
- 9 декабря по результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.