В Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина "движется в правильном направлении" в выполнении Минских соглашений.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

Уточняется, что о “движении Украины в правильном направлении” заявила заместитель главы МИД РФ Александра Грушко.

“Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении минских соглашений”, – сказала она.

В то же время, по мнению российского дипломата, на данный момент прогресса в выполнении Минских соглашений недостаточно.

“Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно”, – считает Грушко.