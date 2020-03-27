Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

“В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания COVID-19. Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами. Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, в том числе умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях”, – написал Коваль.

По его словам, в настоящее время больные изолированы, их состояние – стабильное.

Проводятся все необходимые медицинские процедуры.