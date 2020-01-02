Фотографии с главой государства размещают лыжники, которые также отдыхают в Буковеле.
Как известно, президент Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию “Синегор” в Гуте, что в Ивано-Франковской области. А в первый день нового 2020 года, в соцсетях появились его фотографии с заснеженного горнолыжного курорта Буковель.
Позже стало известно, что президент Украины сфотографировался с фанатом Москвы. Соответствующее фото пользователь Instagram kolia_sofron выложил на своей странице в соцсети. На своей странице он гордо публикует снимки с Красной площади в Москве, фотографии пейзажей из Санкт-Петербурга. Мало того, в описании его профиля написано “Красная армия”.
Еще одно фото появилось и в Instagram-паблик Зеленского.
“Тоже в Буковеле”, – подписали фото с президентом Украины.
- 31 декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский и лидер России Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого поздравили друг друга с праздниками и обсудили новый обмен удерживаемыми лицами.