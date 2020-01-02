В соцсетях появились фотографии президента Украины Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковель, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Фотографии с главой государства размещают лыжники, которые также отдыхают в Буковеле.

Как известно, президент Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию “Синегор” в Гуте, что в Ивано-Франковской области. А в первый день нового 2020 года, в соцсетях появились его фотографии с заснеженного горнолыжного курорта Буковель.

Позже стало известно, что президент Украины сфотографировался с фанатом Москвы. Соответствующее фото пользователь Instagram kolia_sofron выложил на своей странице в соцсети. На своей странице он гордо публикует снимки с Красной площади в Москве, фотографии пейзажей из Санкт-Петербурга. Мало того, в описании его профиля написано “Красная армия”.

Еще одно фото появилось и в Instagram-паблик Зеленского.

“Тоже в Буковеле”, – подписали фото с президентом Украины.