Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.
Лидер КНДР отметил, что в страну “заблокировали проникновение вируса”.
“Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на всемирный кризис в области здравоохранения, что является блестящим успехом”, – заявил он.
Также он сказал, что вирус не проник в КНДР из-за “дальновидной руководящей способности партии” и “сознательной слаженности народа”, который повинуется ее приказам.
При этом, он призвал граждан сохранять “максимальную бдительность” и помнить о важности “антиэпидемических усилий”.
В Северной Корее также были карантинные ограничения. Сейчас там вновь открыли школы, но сохранили запрет на публичные собрания. Носить защитные маски в общественных местах – обязательно.
- Ранее сообщалось, что в мире зафиксирована рекордная заболеваемость коронавирусом. Тогда за сутки было зафиксировано 195 496 случаев заражения.