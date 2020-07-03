Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, поскольку власти его "заблокировали".

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Лидер КНДР отметил, что в страну “заблокировали проникновение вируса”.

“Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на всемирный кризис в области здравоохранения, что является блестящим успехом”, – заявил он.

Также он сказал, что вирус не проник в КНДР из-за “дальновидной руководящей способности партии” и “сознательной слаженности народа”, который повинуется ее приказам.

При этом, он призвал граждан сохранять “максимальную бдительность” и помнить о важности “антиэпидемических усилий”.

В Северной Корее также были карантинные ограничения. Сейчас там вновь открыли школы, но сохранили запрет на публичные собрания. Носить защитные маски в общественных местах – обязательно.