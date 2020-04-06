Власти Северной Македонии ужесточили ограничения на передвижение граждан, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Об этом сообщает правительство страны в Twitter.

Так, со среды 8 апреля вступают в силу новые ограничения.

“Запрещается движение граждан на всей территории страны в будни с 16:00 до 05:00 и с 16:00 пятницы до 05:00 понедельника”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что граждане младше 18 лет могут выходить из дома в будни лишь с 13:00 до 15:00, а граждане старше 65 лет – с 10:00 до 12:00.

По последним данным в стране выявлено 555 больных коронавирусом, выздоровели 23 человека, скончались – 18.