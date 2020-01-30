Из галереи Colouer в Стокгольме украли более десятка скульптур Сальвадора Дали стоимостью более 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

В галерее Couleur, расположенной в столице Швеции, в настоящее время проходит постоянная выставка работ Сальвадора Дали.

В ночь на четверг, 30 января, неизвестные ворвались в галерею и украли 10-12 скульптур известного художника, каждая из которых оценивается в почти полмиллиона шведских крон — порядка 50 тысяч долларов.

Эксперты шведского телешоу про антиквариат Antikrundan отмечают, что люди, укравшие работы Дали, “не знают, что они делают”, ведь продать работы им, вероятнее всего, не удастся.

“Этот тип воровства был более распространенным в прошлом, когда за рынком не так пристально наблюдали. Тогда вы могли бы продать предметы искусства в других частях света. Сегодня рынок хорошо охраняется”, — подчеркнул искусствовед Клаес Мозер.

Потому специалисты предполагают, что воры или являются крайне неосведомленными людьми, или действовали по заказу уже найденного на черном рынке покупателя.