Министр иностранных дел Швеции Энн Линде считает, что страна действовала прагматично, решив не вводить общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Politico.

Она не считает, что страна выбрала либертарианскую позицию.

Несмотря на эпидемию коронавируса, в Швеции продолжают работать практически все рестораны, школы и предприятия. Агентство общественного здравоохранения изначально заявляло, что их стратегия – создание “коллективного иммунитета” от нового типа коронавируса, а не введение многочисленных запретов и ограничений на национальном уровне.

Линде считает, что в условиях эпидемии людей нельзя держать взаперти, “они должны находиться на свежем воздухе”.

“Если вы сидите взаперти, существует риск депрессии, насилия в семье, злоупотребления алкоголем”, — считает Линде.

Также она отметила, что мягкий подход Швеции поддерживают не только крайне правые, но и еще семь партий, представленных в национальном парламенте.

“Это марафон, а не спринт. Политика ограничений должна быть на уровне, приемлемом для людей… Швеция может позволить себе мягкий карантин, потому что наше правительство пользуется высоким уровнем доверия среди шведов”, — считает министр.

При этом она добавила, что правительство готово внедрить более жесткие меры в случае таковой необходимости.

В то же время в Швеции уровень смертности от COVID-19 выше, чем в других скандинавских странах, правительства которых внедрили более жесткие карантинные меры. К примеру, в 11 раз выше, чем в Норвегии, где в два раза меньше население.

Но министр считает, что сравнивать смертность в Швеции со смертностью в других странах некорректно, так как при этом нужно учитывать несколько факторов, понимая, что разные страны используют разные подходы при формировании статистики заболеваемости и смертности.

Также она пояснила, что в заведениях, где разрешено играть в онлайн-игры, установлен лимит. Можно тратить не больше 500 долларов в неделю.

Пять ресторанов в стране закрыли за нарушение правил социального дистанцирования.

Что касается открытия границ, то Швеция сделает это только после коллективного решения стран Евросоюза.