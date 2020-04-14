Число умерших от коронавируса COVID-19 в Швеции достигло 1033 человек.

Об этом сообщает шведское издание The Local.

По словам главы Государственного агентства здравоохранения, только за прошедшие сутки в Швеции было зафиксировано 114 смертей от коронавируса.

При этом власти даже не уверены в окончательной цифре, поскольку из-за пасхальных выходных в отчетности смертей могла произойти задержка.

Отмечается, что рост смертности в Швеции наблюдается на протяжении последней недели.

В частности, в Швеции зафиксировано уже больше смертей, чем в соседней Норвегии. Утверждается, что вирус распространился во многих домах для престарелых Стокгольма.

Также сообщается, что больше половины случаев в стране зафиксированы среди людей в возрасте старше 70 лет, которые проживают в домах для престарелых.

В данный момент в Швеции подтверждено 11 450 случаев инфицирования коронавирусом. 915 людей находятся в реанимации.