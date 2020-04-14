Об этом сообщает шведское издание The Local.
По словам главы Государственного агентства здравоохранения, только за прошедшие сутки в Швеции было зафиксировано 114 смертей от коронавируса.
При этом власти даже не уверены в окончательной цифре, поскольку из-за пасхальных выходных в отчетности смертей могла произойти задержка.
Отмечается, что рост смертности в Швеции наблюдается на протяжении последней недели.
В частности, в Швеции зафиксировано уже больше смертей, чем в соседней Норвегии. Утверждается, что вирус распространился во многих домах для престарелых Стокгольма.
Также сообщается, что больше половины случаев в стране зафиксированы среди людей в возрасте старше 70 лет, которые проживают в домах для престарелых.
В данный момент в Швеции подтверждено 11 450 случаев инфицирования коронавирусом. 915 людей находятся в реанимации.
- В отличие от большинства стран мира Швеция не вводила тотальных карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.