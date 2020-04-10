Об этом говорится в материале американского канала CNN.
“Большая часть Европы все еще находится на карантине, с жесткими ограничениями на передвижение и штрафами для тех, кто нарушает. Но не Швеция. Рестораны и бары открыты в скандинавской стране, а также игровые площадки и школы, правительство полагается на добровольные действия, чтобы остановить распространение Covid-19″, – сказано в статье.
При этом на шведский подход обратил внимание президента США Дональд Трамп, который заявил, что теперь Швеция сильно страдает.
В свою очередь министр иностранных дел Швеции Энн Линде ответила Трампу, что он неправ в том, что государство решило выработать иммунитет, дав все возможность переболеть коронавирусом.
“Никаких ограничений, и мы очень надеемся, что люди сами возьмут на себя ответственность”, – пояснила она.
В данный момент по информации университета Джона Хопкинса в Швеции было зарегистрировано 9 141 подтвержденных случаев коронавируса и 793 смерти от него.
“Действия Швеции направлены на поощрение и рекомендацию, а не на принуждение. Через два дня после того, как 14 марта в Испании была введена общенациональная блокировка, шведские власти поощряли людей мыть руки и оставаться дома, если они заболели. 24 марта были введены новые правила, чтобы избежать переполненности в ресторанах. Но они остались открытыми.
Как и многие начальные и средние школы. Собрания до 50 человек все еще разрешены”, – говорится в статье.
При этом, как рассказала шведская журналистка, Стокгольм сегодня менее наполнен людьми и возникает ощущение, что абсолютное большинство шведов прислушались к рекомендациям правительства.
Во Всемирной организации здравоохранения скептически относятся к такому подходу Швеции в борьбе с болезнью. Там призывают усилить меры по борьбе с распространением вируса, поскольку шведская “кривая” коронавируса выглядит хуже, чем во многих европейских государствах с более строгими карантинными мерами.
Поэтому многие медики в самой стране настаивают на введении более жестких мер. По словам исследователя вирусной иммунологии в шведском институте Сесилии Седерберг-Науклер, ситуация в Стокгольме “утрачена”.
“Еще не слишком поздно для остальной части страны. Я хотела бы, чтобы мы заблокировали и взяли под свой контроль регионы, которые еще не затронуты”, – говорит она.
По мнению профессора математической статистики Стокгольмского университета Тома Бриттона, уже к концу апреля 40% населения Стокгольма будут заражены коронавирусом.
Также в материале сообщается, что Швеция хуже многих других европейских стран готова к пандемии по количеству обеспечения местами в больницах, однако лучше подготовлена в области социальной политики по отношению к своим гражданам.
По словам специалистов, определить, правильный ли подход выбрала страна в борьбе с пандемией коронавируса, получится уже в ближайший месяц.
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