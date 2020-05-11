В Сингапуре сообщают об около 500 новых случаях заражения коронавирусом.

Об этом дет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Сообщается, что министерство здравоохранения Сингапура подтвердило 486 новых случая заболевания коронавирусом.

О выявленных заражениях стало известно в понедельник, в результате чего, общее число инфицированных достигло 23 822.

Стоит отметить, что, несмотря на вспышку COVID-19, в Сингапуре не запретили одиночные прогулки в парках или пробежки. Однако власти требуют, чтобы жители соблюдали ограничительные меры и безопасную дистанцию.

За нарушение правил карантина в Сингапуре придется заплатить штраф или даже попасть в тюрьму.

Согласно правилам карантина, которые будут действовать до 1 июня, жители могут покидать дома только в случае острой необходимости (например, чтобы купить продукты). Они должны все время носить защитные маски в общественных местах. Заниматься спортом на свежем воздухе можно, но нужно делать это в одиночестве.