Об этом дет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Сообщается, что министерство здравоохранения Сингапура подтвердило 486 новых случая заболевания коронавирусом.
О выявленных заражениях стало известно в понедельник, в результате чего, общее число инфицированных достигло 23 822.
Стоит отметить, что, несмотря на вспышку COVID-19, в Сингапуре не запретили одиночные прогулки в парках или пробежки. Однако власти требуют, чтобы жители соблюдали ограничительные меры и безопасную дистанцию.
За нарушение правил карантина в Сингапуре придется заплатить штраф или даже попасть в тюрьму.
Согласно правилам карантина, которые будут действовать до 1 июня, жители могут покидать дома только в случае острой необходимости (например, чтобы купить продукты). Они должны все время носить защитные маски в общественных местах. Заниматься спортом на свежем воздухе можно, но нужно делать это в одиночестве.
- В парке Сингапура робот-собака Spot от американской компании Boston Dynamics проверяет, соблюдают ли люди безопасную дистанцию друг от друга.