В связи со вспышкой коронавируса COVID-19 депутаты Верховной Рады рассматривают возможность проведения заседания на открытой площадке, например, на стадионе.

Об этом в эфире “Громадского” заявила народный депутат, заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Речь идет не о следующем заседании, которое предварительно может состояться в субботу, 28 марта, а о последующем.

“Действительно, мы рассматривали такой вариант “Б”: провести сессию, очевидно уже не эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, на какой-то площадке на свежем воздухе. Это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет”, — отметила Кравчук.

Она уточнила, что для проведения заседания на открытом воздухе нардепы должны хотя бы раз собраться в зале Парламента и проголосовать за это.

“Чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать. Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов”, — пояснила Кравчук.

Она подчеркнула, что нардепы тестируют возможные технические средства удаленной работы. Так, 25 марта состоялось уже третье тестирование работы по видеосвязи.

“В чем техническая сложность. Это должно быть одновременное подключение большого количества депутатов, и кроме того должно быть каким-то образом зафиксировано, что это именно депутат возле камеры, а не его брат, сестра или кошка. Есть много нюансов, которые мы должны сначала решить”, — рассказала Кравчук.

По ее словам, если заседание в эту субботу состоится, оно пройдет в здании Верховной Рады, но “с дополнительными средствами защиты” — масками, очками и перчатками.

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(На видео – с 70 мин.)