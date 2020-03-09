Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно сообщению государственного радио Сомали, опубликованному поздно вечером в субботу, Башир Мохамед Махамуд был руководителем операций “Аль-Шабааб” и был убит во время американского авиаудара 22 февраля в районе Саков района Джубба на юге Сомали.
Махамуд иногда использовал псевдоним Башир Кургааб.
Махамуд был ответственен за серию нападений на военные базы национальной армии Сомали.
С 2008 года “Аш-Шабааб” борется за то, чтобы свергнуть центральное правительство Сомали и установить свое собственное правление, основанное на строгом толковании законов шариата.
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