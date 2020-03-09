Лидер сомалийской группировки "Аль-Шабааб", за голову которого предлагали награду 5 миллионов долларов, был убит в прошлом месяце в результате авиаударов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению государственного радио Сомали, опубликованному поздно вечером в субботу, Башир Мохамед Махамуд был руководителем операций “Аль-Шабааб” и был убит во время американского авиаудара 22 февраля в районе Саков района Джубба на юге Сомали.

Махамуд иногда использовал псевдоним Башир Кургааб.

Махамуд был ответственен за серию нападений на военные базы национальной армии Сомали.

С 2008 года “Аш-Шабааб” борется за то, чтобы свергнуть центральное правительство Сомали и установить свое собственное правление, основанное на строгом толковании законов шариата.