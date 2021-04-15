В американському штаті Іллінойс Гері Мейчес знайшов під своїм домом тунель, який побудували приблизно у 1840 році, задовго до того, як над ним спорудили будинок.

Про це повідомляє Fox 2 Now.

Експерти вважають, що тунель побудували у 1800-роках і, можливо, він мав історичну цінність.

Чоловік розповів, що біля будинку почав сильно “просідати” тротуар, тому довелося його ремонтувати. По суті, американцю потрібно було зняти шар ґрунту, а потім заново його засипати.

Однак, почавши копати, він знайшов тунель.

Alton man discovers mysterious 19th century-era tunnel beneath his property https://t.co/3xY19o6oaF — FOX2now (@FOX2now) April 13, 2021

Він сказав, що тунель заввишки 2,7 метра, ширина приблизно така ж. Наскільки довгий тунель – невідомо, однак його довжина перевищує площу землі, яка належить Гарі. Як мінімум, це 60 метрів.

На думку експертів, тунель побудували у 1840 році з невідомою метою. Лише через 50 років над ним спорудили будинок. Потрапити до тунелю через якийсь потайний хід в будинку – неможливо.

Також Мейчес дізнався, що до нього в цьому ж будинку жили три міських голови.