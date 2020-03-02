Ученые, которые исследовали геномы двух коронавирусных инфекций в штате Вашингтон, заявили, что вирус мог распространяться в штате в течение нескольких недель.

Об этом сообщает The New York Times.

Ученые заявили, что два случая заболевания коронавирусом, которые были обнаружены с интервалом в несколько недель в штате Вашингтон, имели генетические связи. Это может говорить о том, что гораздо больше людей в этом районе могут быть заражены.

Так, в Вашингтоне первый подтвержденный случай коронавируса был объявлен 20 января. Еще один случай, который обнаружили в штате, был объявлен 28 февраля. Отмечается, что эти два человека живут в одном и том же округе, но, как известно, не общались друг с другом, и второй случай произошел намного позже того, как считалось, что первый больше не будет заразным.

Эксперт-вирусолог и исследователь коронавируса Тревор Бедфорд считает, что вирус распространялся среди других людей в штате в течение почти шести недель.

Государственные и местные чиновники здравоохранения были ограничены в тестировании на коронавирус. До недавнего времени врачам в больницах можно было использовать тест только на пациентах, которые соответствовали определенным критериям – тем, кто путешествовал в Китай в течение 14 дней с появлением симптомов или имел контакт с известным случаем коронавируса.

Если вирус распространяется незамеченным в Вашингтоне с середины января, это может означать, что им могли заразиться где-то от 150 до 1500 человек, причем наиболее вероятный диапазон – от 300 до 500 человек, сказал Mike Famulare главный исследователь Институт моделирования заболеваний в Белвью, штат Вашингтон, который выполнил анализ. Эти люди “либо заразились и выздоровели, либо сейчас заражены”, сказал он.

По словам доктора, многие из этих людей сейчас находятся на ранних стадиях инкубации вируса и, возможно, еще не заразны.

Ученые немедленно сообщили о геномной последовательности и их результатах государственным и федеральным чиновникам здравоохранения.