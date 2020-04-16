В США на чеках государственной помощи населению в свете эпидемии коронавируса напечатают имя президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в налоговой службе США.

Соответствующее распоряжение получило министерство финансов США по требованию Дональда Трампа. Имя президента напечатают на чеках государственной помощи.

“Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, которые налоговая служба спешит отправить десяткам миллионов американцев”, – сказано в сообщении.

В издании отметили, что такое требование президента может замедлить процесс оказания помощи. Такое решение в налоговой службе США назвали беспрецедентным.

Речь идет о чеках для 70 миллионов американцев. Заявителям дадут по 1200 долларов на взрослого члена семьи и 500 долларов на ребенка. Выплаты предоставят тем, кто лишился базового дохода в соответствии с нормами штата. На чеках госпомощи они увидят имя президента: “Дональд Дж. Трамп” в левом углу.

Еще 80 миллионам граждан предоставят денежную помощь непосредственно на их банковские счета.

Это будет первый случай, когда имя президента появится на чеках. В издании отметили, что такое решение Трампа могут расценить как попытку повысить политический рейтинг накануне президентских выборов.

Для того чтобы напечатать чеки с именем президента, необходимо внести некоторые изменения в код системы печати, что может привести к задержке выплат на несколько дней. Но пресс-секретарь Минфина отметил, что задержки быть не должно, так как чеки планировалось выпустить на следующей неделе.

“Фактически, мы ожидаем, что первые чеки будут отправлены по почте в начале следующей недели, что намного раньше, чем первые чеки вышли в 2008 году, и значительно опережает первоначальные оценки”, – говорится в заявлении.

Чеки планируется выдавать по 5 миллионов единиц раз в неделю до сентября, начиная с налогоплательщиков с самым низким доходом.