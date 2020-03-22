Об этом сообщает телеканал ABC News.

Люди выстраиваются в очередь возле оружейных магазинов, покупают онлайн. В феврале интернет-магазин ammo.com сообщил об увеличении выручки на 309 % и росте транзакций на 222 %. Такие продажи назвали “беспрецедентными”.

Рост продаж оружия происходят из-за того, что полицейские департаменты вынуждены сокращать операции. Некоторые полицейские управления отвечают только на звонки, которые связаны с чрезвычайными ситуациями. Сообщения о потере вещей, например, обрабатываются по телефону, или люди сами должны идти и давать показания в полицейском участке.

Национальные данные о продажах оружия, которые отслеживаются ФБР, не будут доступны до начала апреля.

В Вирджинии, по информации полиции, которая поверяет личные данные желающих купить оружие, количество запросов на проверку в январе возросло на 86 % по сравнению с январем 2019 года. Тенденция продолжилась в феврале, когда более 64 000 покупателей прошли проверку по сравнению с 39 300 в предыдущем феврале.