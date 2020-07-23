Об этом сообщает The New York Times.
Компании получат бюджетное финансирование только в том случае, если их финальные стадии испытаний вакцин окажутся успешными, а вакцины покажут эффективность.
В Министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Министерстве обороны заявили, что такое соглашение позволяет правительству США приобрести дополнительные 500 миллионов доз.
Американцы смогут получить вакцину бесплатно, но у них должна быть соответствующая страховка, иначе придется платить. Себестоимость двух доз вакцин – около 39 долларов.
В клинических испытаниях Pfizer и BioNTech тестировали вакцины, требующие двух инъекций. То есть получив 100 миллионов доз можно будет вакцинировать 50 миллионов американцев.
В Белом доме назвали такую сумму приемлемой и согласились потратить миллиарды долларов на разработку и закупку. Теперь администрация Трампа запустила операцию Warp Speed – совместную программу HHS и Министерства обороны – для ускорения разработки коронавирусных вакцин, методов лечения и диагностики.
В целом, по всему миру разрабатывают более 150 коронавирусных вакцин, использующих различные технологии. Около 20 вакцин проходят испытания на людях, 4 – на финальных стадиях.
Вакцина от Pfizer и BioNTech показала многообещающие результаты на ранних стадиях небольших исследований на людях.
Pfizer доставит дозы, если продукт получит разрешение на экстренное использование или лицензию от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, после демонстрации безопасности и эффективности в большом клиническом испытании Фазы 3.
В настоящее время Pfizer и BioNTech планируют произвести до 100 миллионов доз по всему миру к концу 2020 года и, возможно, более 1,3 миллиарда доз к концу 2021 года, при условии окончательного выбора дозы из их клинического испытания.
- Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам в попытке похитить данные о разработке вакцин от коронавируса. С этой целью злоумышленники взломали компьютерные системы сотен организаций, в том числе правительственных.