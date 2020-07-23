Американское правительство заплатит 1,95 миллиарда долларов за 100 миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19 фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической фирме BioNTech SE. Американцы будут получать ее бесплатно.

Об этом сообщает The New York Times.

Компании получат бюджетное финансирование только в том случае, если их финальные стадии испытаний вакцин окажутся успешными, а вакцины покажут эффективность.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Министерстве обороны заявили, что такое соглашение позволяет правительству США приобрести дополнительные 500 миллионов доз.

Американцы смогут получить вакцину бесплатно, но у них должна быть соответствующая страховка, иначе придется платить. Себестоимость двух доз вакцин – около 39 долларов.

В клинических испытаниях Pfizer и BioNTech тестировали вакцины, требующие двух инъекций. То есть получив 100 миллионов доз можно будет вакцинировать 50 миллионов американцев.

В Белом доме назвали такую сумму приемлемой и согласились потратить миллиарды долларов на разработку и закупку. Теперь администрация Трампа запустила операцию Warp Speed – совместную программу HHS и Министерства обороны – для ускорения разработки коронавирусных вакцин, методов лечения и диагностики.

В целом, по всему миру разрабатывают более 150 коронавирусных вакцин, использующих различные технологии. Около 20 вакцин проходят испытания на людях, 4 – на финальных стадиях.

Вакцина от Pfizer и BioNTech показала многообещающие результаты на ранних стадиях небольших исследований на людях.

Pfizer доставит дозы, если продукт получит разрешение на экстренное использование или лицензию от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, после демонстрации безопасности и эффективности в большом клиническом испытании Фазы 3.

В настоящее время Pfizer и BioNTech планируют произвести до 100 миллионов доз по всему миру к концу 2020 года и, возможно, более 1,3 миллиарда доз к концу 2021 года, при условии окончательного выбора дозы из их клинического испытания.