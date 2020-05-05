Российских хакеров обвинили в атаке нескольких университетов Великобритании с целью украсть разработки вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом заявили в британском национальном центре компьютерной безопасности (NCSC), сообщает The Guardian.

В сообщении сказано, что хакеры совершали атаки на несколько университетов, которые занимаются разработкой вакцины.

Хакеры пытались взломать переписки ученых и разработчиков по электронной почте, а также университетских серверы, чтобы проникнуть в базу данных научно-исследовательских центров страны.

В Британии заявили, что хакеры – это российские граждане, а также представители еще нескольких “вражеских государств”, среди которых Иран и Китай.

В заявлении NCSC сказано, что “киберпреступники, которые действуют под патронатом правительств России, Китая и Ирана, пытаются любой ценой получить чрезвычайно ценную информацию, касающуюся противодействию COVID-19, как можно активнее направляя свою вражескую деятельность против британских университетов, а также исследовательских центров и разработки новых препаратов”.

В то же время британское издание Express, на основании инсайда от сотрудника отдела по борьбе с киберпреступностью, отметило, что в такой ситуации исчезает грань между государством, которое делает такой заказ, и серьезными преступлениями. При этом, правительства, которые в этом замешаны, и сами становятся преступниками.

Тобиас Эллвуд, глава комитета по обороне, заявил, что Британия “не должна колебаться в ответных мерах”.

“Глобальное отвлечение на COVID-19 создает идеальный туман войны для проведения кибератак. Особенно, когда цена вакцины настолько велика”, – сказал он.

В Национальном центре кибербезопасности заявили:

“Мы наблюдаем увеличение доли кибератак, связанных с коронавирусом, и наши эксперты работают круглосуточно, чтобы помочь организациям, на которых они направлены”.

Ранее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подписал директиву, предоставляющую GCHQ, разведывательной службе, доступ и контроль за ИТ-сетью Национальной службы здравоохранения (NHS).

В издании отметили, что последние хакерские атаки со стороны России были направлены именно в сферу медицины. Аналогичные попытки хакерских атак с целью похитить данные о разработке лекарственных препаратов от коронавируса зафиксировали в США на протяжении последней недели. В Чехии заявили о кибератаках, от которых пострадали несколько больниц, аэропорт Праги и Министерство охраны здоровья.

После этого в Microsoft отреагировали, заявив о проведении собственной операции по ликвидации мировой сети российских хакеров без помощи иностранных правительств и спецслужб.

Досье, подготовленное правительствами для так называемых стран Five Eyes, разведывательного альянса между Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Великобританией и США, утверждает, что Китай преднамеренно подавил или уничтожил доказательства вспышки коронавируса.

В нем говорится, что “под угрозой других стран” китайское правительство скрывало вирус, заставляя молчать или “исчезать” докторов, которые высказывались, уничтожая доказательства его наличия в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы международным ученым, которые работали над вакциной.