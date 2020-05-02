Вооруженные силы США разработали новый тест на коронавирус, способный в первые 24 часа определить, есть ли он в крови. Таким образом можно идентифицировать носителя инфекции до того, как он начнет заражать окружающих.

Об этом сообщает The Guardian.

Тесты, которые применяются сейчас, могут найти коронавирус в крови не раньше, чем четыре дня спустя после заражения. Новый тест будет находить коронавирус в первые 24 часа после возможного заражения.

Исследование, в результате которого удалось разработать такой тест, было направлено на то, чтобы найти новые методы быстрой диагностики COVID-19. Оно проводилось по заказу Пентагона Агентством военных исследований США по оборонным исследованиям (Darpa).

Теперь военные ожидают получения разрешения на использование нового теста от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). По предварительной информации, разрешение они могут получить в течение недели.

В Darpa отметили, что такие тесты особо необходимы для медработников, тех, кто пребывает в домах престарелых и на бортах водных судов.

Новый тест во время анализа крови выявляет тип молекулы под названием РНК. В данном случае это мессенджер РНК (м РНК), которая является частью иммунного ответа на вирусную инфекцию.

На данный момент исследование показывает, что уровень точности нового теста выше 95%.