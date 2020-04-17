Президент США Дональд Трамп заявил, что осенью в стране может повториться вспышка коронавируса, потому следует предпринимать быстрые решения и реанимировать экономику.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп отметил, что именно быстрые действия сейчас могут предотвратить масштабы распространения эпидемии и помогут не останавливать экономику страны.

“Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения”, – заявил Трамп.

Теперь президент США намерен ослабить карантин в стране ради запуска экономики, несмотря на продолжающийся рост количества заболеваний и смертей вследствие заражения коронавирусом.

Он отметил, что к осени США будут готовы к новой вспышке, так как уже имеют опыт борьбы с инфекцией.