Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме.
Трамп отметил, что именно быстрые действия сейчас могут предотвратить масштабы распространения эпидемии и помогут не останавливать экономику страны.
“Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения”, – заявил Трамп.
Теперь президент США намерен ослабить карантин в стране ради запуска экономики, несмотря на продолжающийся рост количества заболеваний и смертей вследствие заражения коронавирусом.
Он отметил, что к осени США будут готовы к новой вспышке, так как уже имеют опыт борьбы с инфекцией.
- 28 марта президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act) о выделение помощи американской экономике на сумму в 2,2 триллиона долларов.