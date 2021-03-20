Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Сбор средств организовал старший сын убитой. Он рассказал, что его мать растила их с братом самостоятельно.
“Она была одним из моих лучших друзей и оказала сильнейшее влияние на то, кем мы являемся сегодня. Ее смерть заставила меня по-новому взглянуть на количество ненависти, существующей в нашем мире”, – написал сын Грант.
Рэнди Парк, старший сын женщины, написал, что у них с братом нет родственников в США. Их семья осталась в Южной Корее.
59 тысяч человек приняли решение пожертвовать разные суммы денег сыновьям погибшей женщины. Рэнди отметил, что деньги нужны им с братом, чтобы платить за аренду жилья, еду и покрыть счета.
В Центре изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском государственном университете в Сан-Бернардино отметили, что стрельба в Атланте усугубила опасения, которые испытывают многие азиаты в США, поскольку количество преступлений на почве ненависти к лицам азиатской национальности более чем удвоилось во время пандемии коронавируса.
- 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.
- По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
- Подозреваемого в стрельбе, 21-летнего Роберта Аарона Лонга из Вудстока задержали примерно в 240 км к югу Атланты.