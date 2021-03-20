На американской коммерческой краудфандинговой платформе GoFundMe собрали более 2 миллионов долларов для двух сыновей Хен Чжен Грант, 51-летней женщины, погибшей во время стрельбы в СПА-салоне Атланты.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сбор средств организовал старший сын убитой. Он рассказал, что его мать растила их с братом самостоятельно.

“Она была одним из моих лучших друзей и оказала сильнейшее влияние на то, кем мы являемся сегодня. Ее смерть заставила меня по-новому взглянуть на количество ненависти, существующей в нашем мире”, – написал сын Грант.

Рэнди Парк, старший сын женщины, написал, что у них с братом нет родственников в США. Их семья осталась в Южной Корее.

59 тысяч человек приняли решение пожертвовать разные суммы денег сыновьям погибшей женщины. Рэнди отметил, что деньги нужны им с братом, чтобы платить за аренду жилья, еду и покрыть счета.

В Центре изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском государственном университете в Сан-Бернардино отметили, что стрельба в Атланте усугубила опасения, которые испытывают многие азиаты в США, поскольку количество преступлений на почве ненависти к лицам азиатской национальности более чем удвоилось во время пандемии коронавируса.