В воскресенье, 28 июня, по случаю Дня Конституции Украины волонтеры, переселенцы и военнослужащие запустили 15-метровый украинский флаг в сторону оккупированного Донецка.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“Ко Дню Конституции Украины, неподалеку от линии разграничения, волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества выпустили 15-ти метровый флаг в сторону оккупированного Донецка”, – говорится в сообщении.

Как видно из обнародованного видео, флаг в оккупированный Донецк полетел с помощью надутых воздушных шариков.

По данным штаба, уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.

“Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске”, – сказал волонтер с псевдо “Оскар”.