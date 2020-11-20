В пятницу, 20 ноября, в столице Грузии Тбилиси неизвестный мужчина захватил заложников. Инцидент произошел на проспекте Церетели.

Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Известно, что вооруженный мужчина захватил заложников в здании микрофинансовой организации.

Грузинская полиция проводит спецоперацию.

Внутри здания находятся девять человек. Среди них сотрудники организации и случайные посетители.

Руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе рассказал журналистам, что начато уголовное производство по факту незаконного ношения огнестрельного оружия. Следователи решают вопрос о квалификации нападения. Детальной информации о мотивах преступника пока нет.

В Министерстве внутренних дел Грузии попросили журналистов воздержаться от публикации непроверенных фактов и ведения прямых трансляций с места происшествия. У офиса финучреждения проводят спецоперацию. Существует угроза жизни людей.