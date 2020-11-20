Об этом сообщает Первый канал Грузии.
Известно, что вооруженный мужчина захватил заложников в здании микрофинансовой организации.
Грузинская полиция проводит спецоперацию.
Внутри здания находятся девять человек. Среди них сотрудники организации и случайные посетители.
Руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе рассказал журналистам, что начато уголовное производство по факту незаконного ношения огнестрельного оружия. Следователи решают вопрос о квалификации нападения. Детальной информации о мотивах преступника пока нет.
В Министерстве внутренних дел Грузии попросили журналистов воздержаться от публикации непроверенных фактов и ведения прямых трансляций с места происшествия. У офиса финучреждения проводят спецоперацию. Существует угроза жизни людей.
- 21 октября в грузинском Зугдиди вооруженный мужчина совершил нападение на один из филиалов “Банка Грузии”. Преступник захватил в заложники 19 человек, среди которых случайные клиенты и сотрудники банка.