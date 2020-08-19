Его опубликовал телеграм-канал “Пул первого”, связанный с пресс-службой Лукашенко.
Стикерпак называется “За Беларусь”, он описывает события, происходящие в стране после выборов в президенты. В частности, критикуются протесты оппозиции, покинувшая Беларусь Светлана Тихановская, а также иронично изображены избиения ОМОНом мирных протестующих.
В соцсетях жестко раскритиковали стикеры и создали свои под названием UHODI.
- Ранее сообщалось, что в Минске до тысячи человек вышли на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко на площади Независимости.