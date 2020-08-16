В Минске до тысячи человек вышли на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко на площади Независимости.

Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

Люди стоят с государственными красно-зелеными флагами и скандируют “За батьку!”, “За Беларусь!”

Журналисты отмечают, что на площадь свозят людей автобусами.

Также издание TUT.by сообщает, что власти принудительно собирают своих “сторонников” на митинг.

Сообщения о принуждении поехать на провластный митинг поступили изданию от работников предприятий “Белшина”, “Интеграл”, Могилевского мясокомбината, “Славянки”, “Бобруйскагромаша”, Белорусского цементного завода, пружанского “Коммунальника”, “Кричевцементношифера”, Дзержинской птицефабрики, “Могилевэнерго”, Бобруйского завода биотехнологий, “Витебскоблгаза”, Добрушского фарфорового завода, БелЖД и других.

На площадь свозят также и госслужащих, военных. Последних просят прийти в гражданской одежде. Такие предложения поступили и работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам государственных СМИ.

Как сообщает СТВ, позже на митинг прибыл и сам Лукашенко. Действующий президент попросил “не толкать людей к силовому противостоянию”.

“Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю. Не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну – мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали”, – сказал Лукашенко.