Об этом сообщается на странице Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.

Уточняется, что в городе будут запрещены празднования в заведениях общественного питания и массовые мероприятия.

В Тернополе также будут введены следующие ограничения:

– в заведениях общественного питания клиенты смогут находиться не более двух часов;

– руководители рынков и торгово-развлекательных центров должны будут обеспечивать посетителям отдельные вход и выход, проводить скрининг температуры и обеспечивать дистанционную разметку;

– в общественном транспорте разрешена перевозка пассажиров только в защитных масках и не больше имеющихся сидячих мест.

Отмечается, что заведения, которые не имеют возможности обеспечить такие эпидемиологические меры, будут закрыты. При этом с 18 июня в городе будут проводиться проверки рынков, торгово-развлекательных центров и общественного транспорта на соответствие эпидемиологическим требованиям.