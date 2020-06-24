Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Уточняется, что по состоянию на данный момент спасатели эвакуируют людей уже из трех сел Монастырского района Тернопольской области.
“24 июня в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Устье-Зеленое Монастырисского района на р. Днестр произошел перелив через дамбу, в результате чего подтапливает сельскохозяйственные угодья”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что в селе Лука проживает 51 человек, а в селе Устье-Зеленое – 103 человека. Помимо того, также существует угроза затопления села Коропец, в котором проживают 100 человек.
- Сегодня, 24 июня, по всей Украине, кроме восточных регионов, ожидаются грозовые дожди. В Карпатах – штормовое предупреждение – ожидается прохождение максимального уровня воды.