В Тернопольской области река Днестр перелилась через дамбу, идет эвакуация людей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Уточняется, что по состоянию на данный момент спасатели эвакуируют людей уже из трех сел Монастырского района Тернопольской области.

“24 июня в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Устье-Зеленое Монастырисского района на р. Днестр произошел перелив через дамбу, в результате чего подтапливает сельскохозяйственные угодья”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в селе Лука проживает 51 человек, а в селе Устье-Зеленое – 103 человека. Помимо того, также существует угроза затопления села Коропец, в котором проживают 100 человек.