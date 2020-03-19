Губернатор Токио (Япония) Юрико Коикэ заявила, что вариант проведения Олимпийских игр 2020 года без зрителей не рассматривается.

Об этом сообщает Reuters.

По словам чиновницы, они находятся в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом и правительством страны.

“Сейчас еще не время, чтобы принимать какие-то решения по Олимпиаде. Все понимают, что борьба с коронавирусом стоит на первом месте. От этого зависит безопасность соревнований. Мы находится в тесном контакте с МОК и правительством Японии. Сейчас я не думаю об отмене Олимпийских игр или проведении турнира без зрителей”, – сказала она.

Также она напомнила, что вопрос дат, когда будет проведена олимпиада, остается открытым. Пока что рассматривается вариант проведения олимпиады в конце июля, как и планировалось.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковали за то, что они собираются проводить олимпиаду, не учитывая ситуацию в мире, а также пандемию из-за коронавируса.