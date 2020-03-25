В браузере Tor исправили баги, которые ставили под угрозу анонимность пользователей.

Об этом сообщается на официалном блоге Tor Project.

” Tor Browser 9.0.7 теперь доступен на странице загрузки Tor Browser, а также в нашем каталоге. Эта версия содержит важные обновления безопасности для Tor”, – сказано в сообщении.

Более ранние версии анонимного браузера Tor Project позволяли выполниться Javascript даже в режиме Safest. Из-за этого можно было деанонимизировать пользователей.

Об ошибке стало известно в середине марта 2020 года.

Разработчики объясняют, что в новой версии пользователи могут отдельно включить использование JavaScript в настройках.

Как известно, Tor Browser маскирует реальные IP-адреса пользователей, что делает присутствие в интернете анонимным. Браузер широко используют для выхода в интернет, как и с целью обойти цензуру в тоталитарных государствах, так и для распространения контрабанды и других преступных действий.