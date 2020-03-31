Об этом сообщает Международная правозащитная организация “Репортеры без границ” (RSF).

Соответствующее решение приняли власти Туркменистана.

Местные журналисты рассказали о том, что полиция имеет право задержать людей, которые ходят в медицинских масках или даже рассуждают о коронавирусе COVID-19 на улице.

Согласно данным карты распространения коронавируса в мире, на территории Туркменистана не зафиксированы случаи заражения COVID-19.

В организации заявили, что такими действиями власти Туркменистана усиливают авторитаризм и подвергают риску своих граждан.

“Туркменские власти оправдали свою репутацию, применив этот экстремальный метод для искоренения всей информации о коронавирусе”, – сказала руководитель департамента Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.

Стоит отметить, что власти в стране контролируют все СМИ.