Об этом сообщает Международная правозащитная организация “Репортеры без границ” (RSF).
Соответствующее решение приняли власти Туркменистана.
Местные журналисты рассказали о том, что полиция имеет право задержать людей, которые ходят в медицинских масках или даже рассуждают о коронавирусе COVID-19 на улице.
Согласно данным карты распространения коронавируса в мире, на территории Туркменистана не зафиксированы случаи заражения COVID-19.
В организации заявили, что такими действиями власти Туркменистана усиливают авторитаризм и подвергают риску своих граждан.
“Туркменские власти оправдали свою репутацию, применив этот экстремальный метод для искоренения всей информации о коронавирусе”, – сказала руководитель департамента Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.
Стоит отметить, что власти в стране контролируют все СМИ.
- Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ВОЗ по-прежнему рекомендует людям, которые не больны короновирусом COVID-19 и которые не ухаживают за больными, не носить маски.