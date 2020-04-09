Об этом сообщает британский канал Sky News.
“Вдоль набережных города люди размахивали флагами, скандировали: “Ухань, вперед!”, а также пели национальный гимн Китая”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что карантинные ограничения в городе уменьшались постепенно на протяжении нескольких недель.
В данный момент власти Уханя впервые с начала карантина разрешили жителям выезжать из города.
Ухань, в котором проживают 11 миллионов людей, был полностью изолирован от окружающего мира 23 января 2020 года для того, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19.
Согласно данным университета Джима Хопкинса, всего с начала эпидемии в Китае зарегистрировано около 83 тысяч случаев заражениях. Из них 3339 оказались летальными. 77,6 тыс. пациентов удалось выздороветь, они выписаны из больниц.
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