В Украине за прошедшие сутки были госпитализированы 255 пациентов с COVID-19. Это является самым большим суточным количеством госпитализированных с начала эпидемии.

Об этом на брифинге сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Количество больных коронавирусом не уменьшается, сегодня это 972 человека. Очень тревожный показатель по госпитализированных. Сегодня у нас антирекорд – 255 человек госпитализированы с COVID-19”, – сказал Степанов.

Он напомнил, что коронавирусную болезнь трудно переносят пожилые люди и те, кто имеют сопутствующие заболевания, в частности почечную недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.

Степанов также призвал придерживаться масочного режима, социальной дистанции и пользоваться антисептиками.