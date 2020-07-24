Об этом на брифинге сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Количество больных коронавирусом не уменьшается, сегодня это 972 человека. Очень тревожный показатель по госпитализированных. Сегодня у нас антирекорд – 255 человек госпитализированы с COVID-19”, – сказал Степанов.
Он напомнил, что коронавирусную болезнь трудно переносят пожилые люди и те, кто имеют сопутствующие заболевания, в частности почечную недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.
Степанов также призвал придерживаться масочного режима, социальной дистанции и пользоваться антисептиками.