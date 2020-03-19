Замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет проводиться массовое тестирование на COVID-19.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Замминистра напомним, что до конца недели Украина получит возможность провести дополнительно еще до 1 млн тестирований. При этом Ляшко призвал граждан не обращаться к медикам для проведения тестов в случаях, если нет характерных симптомов.

“Я бы не акцентировал на этом внимание. Массовое тестирование будет. Но давайте посмотрим на наших коллег в Италии, Германии, Франции. Сегодня они делают посты, призывают людей без симптомов не приходить в больницы и не тестироваться. Потому что врачи сегодня работают в таком режиме — на истощение”, — добавил он.

Замминистра подчеркнул, что тестирование пациентов должно проводиться только в случае, если это будет необходимо по мнению семейного врача.

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