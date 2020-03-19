Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.
Замминистра напомним, что до конца недели Украина получит возможность провести дополнительно еще до 1 млн тестирований. При этом Ляшко призвал граждан не обращаться к медикам для проведения тестов в случаях, если нет характерных симптомов.
“Я бы не акцентировал на этом внимание. Массовое тестирование будет. Но давайте посмотрим на наших коллег в Италии, Германии, Франции. Сегодня они делают посты, призывают людей без симптомов не приходить в больницы и не тестироваться. Потому что врачи сегодня работают в таком режиме — на истощение”, — добавил он.
Замминистра подчеркнул, что тестирование пациентов должно проводиться только в случае, если это будет необходимо по мнению семейного врача.
- Напомним, с 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта.
- По состоянию на вечер 19 марта в Украине подтвержден 21 случай COVID-19.