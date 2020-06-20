В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях.

Об этом сообщает ГСЧС.

“По состоянию на 7:00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Черниговская – 101, Киевская – 49, Сумская – 23 и Житомирская – 6 . К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, – говорится в сообщении.

Кроме того, 19 июня на территории 3 областей (Черниговская, Полтавская и Харьковская) вследствие непогоды (порывы ветра) произошло падение 22 деревьев, частично повреждены крыши 24 жилых домов и навеса стадиона (стадион “Старт” г. Миргород Полтавской области). Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС и дорожными службами поваленные деревья распылены и убраны. Всего к работам привлекалось 43 человека и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 9 единиц техники.