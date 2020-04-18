По состоянию на утро 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

“По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 319 случаев;

Волынская область – 134 случая;

Днепропетровская область – 104 случая;

Донецкая область – 14 случаев;

Житомирская область – 197 случаев;

Закарпатская область – 166 случаев;

Запорожская область – 127 случаев;

Ивано-Франковская область – 462 случая;

Кировоградская область – 234 случая;

м. Киев – 770 случаев;

Киевская область – 280 случаев;

Львовская область – 221 случай;

Луганская область – 9 случаев;

Николаевская область – 31 случай;

Одесская область – 106 случаев;

Полтавская область – 49 случаев;

Ровенская область – 283 случая;

Сумская область – 82 случая;

Тернопольская область – 366 случаев;

Харьковская область – 62 случая;

Херсонская область – 56 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черновицкая область – 840 случаев;

Черкасская область – 141 случай;

Черниговская область – 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.