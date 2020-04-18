Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
“По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 319 случаев;
- Волынская область – 134 случая;
- Днепропетровская область – 104 случая;
- Донецкая область – 14 случаев;
- Житомирская область – 197 случаев;
- Закарпатская область – 166 случаев;
- Запорожская область – 127 случаев;
- Ивано-Франковская область – 462 случая;
- Кировоградская область – 234 случая;
- м. Киев – 770 случаев;
- Киевская область – 280 случаев;
- Львовская область – 221 случай;
- Луганская область – 9 случаев;
- Николаевская область – 31 случай;
- Одесская область – 106 случаев;
- Полтавская область – 49 случаев;
- Ровенская область – 283 случая;
- Сумская область – 82 случая;
- Тернопольская область – 366 случаев;
- Харьковская область – 62 случая;
- Херсонская область – 56 случаев;
- Хмельницкая область – 41 случай;
- Черновицкая область – 840 случаев;
- Черкасская область – 141 случай;
- Черниговская область – 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.