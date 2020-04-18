Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

“По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 319 случаев;
  • Волынская область – 134 случая;
  • Днепропетровская область – 104 случая;
  • Донецкая область – 14 случаев;
  • Житомирская область – 197 случаев;
  • Закарпатская область – 166 случаев;
  • Запорожская область – 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 462 случая;
  • Кировоградская область – 234 случая;
  • м. Киев – 770 случаев;
  • Киевская область – 280 случаев;
  • Львовская область – 221 случай;
  • Луганская область – 9 случаев;
  • Николаевская область – 31 случай;
  • Одесская область – 106 случаев;
  • Полтавская область – 49 случаев;
  • Ровенская область – 283 случая;
  • Сумская область – 82 случая;
  • Тернопольская область – 366 случаев;
  • Харьковская область – 62 случая;
  • Херсонская область – 56 случаев;
  • Хмельницкая область – 41 случай;
  • Черновицкая область – 840 случаев;
  • Черкасская область – 141 случай;
  • Черниговская область – 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.

  • Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.

 