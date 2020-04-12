Об этом сообщил в интервью изданию LB.ua заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в Министерстве охраны здоровья Украины рассчитали несколько прогнозов: оптимистический и более пессимистический. Ляшко уточнил, что сейчас страна движется по оптимистическому сценарию “благодаря превентивным мерам”, которые были приняты.

При этом в МОЗ все еще ожидают существенный рост количества случаев COVID-19 в Украине, в частности из-за изменения алгоритма тестирования.

“Пока что мы ожидаем рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни, и рост существенный. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, потому что теперь мы тестируем всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц”, – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что если украинцы будут придерживаться карантинных мер, то пик заболеваемости, который ожидается уже 17 апреля, пройдет “на относительно небольших показателях”.

“Если мы будем придерживаться карантинных мероприятий, то да, на невысоких (показателях, – ред.). Ожидается, что он будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдет”, – рассказал Ляшко.